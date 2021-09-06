Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince yapılan kaçakçılık operasyonu kapsamında, 90 litre etil alkol, 17 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 73 litre el yapımı sahte içki, 4 adet alkol yapımında kullanılan anason aroması, 241 paket satışı yasak eski tip sigara, 800 adet doldurulmuş sigara, 680.000 adet mükerrer bandrollü boş makaron, 4 bin 400 adet içi tütün dolu makaron, 61 kg. gümrük kaçağı nargile tütünü, 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı, 17 kg. kıyılmış tütün, 500 kg. mükerrer bandrollü paketlenmiş tütün, 38 adet gümrük kaçağı emtia, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 171 adet fişek ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında, 32 şüpheliye, kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldı. 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklandı.