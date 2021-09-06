Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde yapılan operasyonda (5) yabancı uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuydu