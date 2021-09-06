Son dakika: İstanbul’da okullar açıldı! Trafik yoğunluğu yüzde 62’yi gördü



Yaz tatilinin bitmesi ile birlikte okulların da açılmasının da etkisiyle D-100 karayolunda saat 06.30'dan itibaren büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den Avcılar ve Küçükçekmece yönüne araçlar yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.