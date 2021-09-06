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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:14 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:20

Son dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferler durduruldu

DHA
Son dakika: Taksim Metro İstasyonu’nda intihar girişimi! Seferler durduruldu

Son dakika bilgisine göre Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

Son dakika haberleri... Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.

Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

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Son dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferler durduruldu
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