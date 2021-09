Suç makinesi komiseri ezdi

Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:47 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:50

Bursa’da benzinlikte soygun olayına karışan suç makineleri otomobille kaçarken, kurulan barikata rağmen gaza bastı. Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir komisere çarparak kaçan zanlılar kısa sürede yakalandı. Yaralanan komiserin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. O anlar an be an kameralara yansıdı.