Suç makinesi komiseri ezdi

Karacabey'de bir benzinlikte soygun yapan zanlılar sahte plakalı bir araçla olay yerinden kaçtı. Karacabey Emniyeti zanlıların Mustafakemalpaşa ilçesine gitme ihtimali nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Polis, İlçenin Etibank kavşağında kontrol noktası oluşturdu. Araç kontrol noktasına yaklaştığı sırada Emniyet ekipleri aracı durdurmak için harekete geçti. Komiser Emin Uçuk aracı durmak istedi. O esnada gaza basan zanlı İ.K, Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Muhammet Emin Uçuk'a büyük bir hızla çarptı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. Komiser Emin Uçuk, yaşadıklarına rağmen yerden kalkarak zanlıları kovalamaya devam etti. Olay yerinden kaçan zanlılar kısa sürede yakalandı.



Araçta bulunan sürücü İ.K'nın 29 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. 36 yaşındaki suç makinası İ.K. ve aynı araçta bulunan 22 yaşındaki H.G. isimli kadın gözaltına alındı. Asayiş Büro Amiri Komiseri Muhammet Emin Uçuk'un Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.