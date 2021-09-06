Milli Piyango Online aracılığı ile yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (5 Eylül 2021 Pazar) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan canlı çekilişe kupon doldurarak dahil olanlar şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek 5 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 EYLÜL)

5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;