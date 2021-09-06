Taksim’de otel yangını

Beyoğlu'ndaki tarihi Büyük Londra Oteli'nde çıkan yangın korkuttu. Otel odasında çıkan yangına müşteriler ilk müdahaleyi yaparak büyümeden söndürdüler.



Azmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi Büyük Londra Otelinde yangın çıktı. Otelin 3. Katındaki odasında çıkan yangına otelde müşteri olarak bulunan İranlı öğrenciler müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otel odasında yangın çıkınca hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Beyoğlu İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak müşterilerin yangın söndürücü tüpleri ile müdahale ederek söndürdüğü yangını kontrol altına aldılar.

Yangın sırasında otel odasında bulunan müşteriler bavullarını alarak otel dışına çıktılar. Bu arada otelde çıkan yangına tüplerle müdahalede bulunan Otel müşterilerinden İranlı öğrenciler Sacat Damirci ile Mahyar Saci, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Mahyar Saci, yangının başladığı odanın alt katında kaldıklarını yoğun duman olunca üst kata çıkıp odada başlayan alevlere yangın tüpleriyle müdahalede bulunduklarını yangının söndürülmesinden hemen sonra dumandan zehirlenip olay yerinde düşmeden kendilerini otelin dışına attıklarını kaydettiler.



Tarihi Büyük Londra Otelinde çıkan yangın büyümeden söndürülürken İtfaiye ekipleri odada çıkan yangını soğutma ve duman tahliyesini yaptı.