TEKNOFEST’te görsel şölen

TEKNOFEST Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
", önceki gün Kocaeli Körfez
Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen liseler arası sıralama yarışı ile başladı. 36 takımın katıldığı yarışta, finale kalan 20 takım dün pistte kıyasıya mücadele etti.
'HIZ YARIŞMASI DEĞİL'
Lisesilerden sonra ise üniversitelerden 115 takım arasında yarışmaya katılmaya hak kazanan 28'i piste çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Bu bir hız yarışması değil, bir verimlilik yarışmasıdır. En az enerji ile en uzun seyahat hedefleniyor. Amacımız, gençlerin geleceğin teknolojisine ayak uydurmaları ve takım ruhunu sağlamaları. Bu yıl TEKNOFEST'te 50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışıyor. Elektrikli araç yarışmasına 200 takım başvurdu" dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
ise "22 ilimizden lise katılımcısı var. Geleceğin TOGG'larını üretecek, geleceğin teknolojisini tasarlayacak olanlar bu gençlerdir" ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Yarışların ardında dereceye giren takımlar ödüllerini, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Fatih Kacır'dan aldı. Bu yıl ilk kez liseli öğrencilerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü lise düzeyinde 5 takım arasında paylaşıldı. The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas ödüle layık görüldü. Görsel tasarım alanında ise E-Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödül almaya hak kazandı. Millilik vurgusu yapılan yerli tasarım ödülü kategorisinde jüri, 3 lise takımını ödüle layık gördü. E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan aldı. Üniversite düzeyinde katılan takımlar ise 4 kategoride incelendi. Kurul özel ödülüne Samüelar, Görsel Tasarım ödülüne Adyu Cendere, Teknik Tasarım ödülüne Göktürk takımları layık görülürken, Yerli Ürün Teşvik Kategorisinde YTÜ-AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
BAYRAKTAR: BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, 17'nci Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinlikleri sırasında değerlendirmede bulundu. Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirten Bayraktar, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var. Türkiye'den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum" dedi.