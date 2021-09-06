Ticaret tezgâhıyla 1.5 milyonluk gasp





'POLİSİZ' DEYİP PARAYI ALDILAR

Havalimanında ticaret yapacağı kişiler tarafından alınan iş insanları, Piyer Loti'de bulunan bir otele yerleştirildi. Otelde konaklayan Ahmed A., Fahmı S., Layth Z. ve Mustafa B., ticaret yapmak için Hezha H., ve Hasan Ö. ile buluştu. Taraflar tekstil ürünü satın almak için Beyazıt'ta Yaseen A.'nın ofisine gitti.