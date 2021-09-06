Umutcan’dan 4 gündür haber alınamıyor!

Kızıltepe'de ikamet eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Umutcan Özen'in evden çıkışının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen geri dönmemesi Ailesi ve sevenlerini perişan ederken genç Umutcan'dan tüm aramalara rağmen haber alınamıyor.

ARAŞTIRMALARDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Edinilen bilgilere göre Lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Umutcan Özen'in 3 Eylül Cuma günü evden dışarıya yemek yemek için dışarı çıktığı ve bir daha eve dönmediği, haber alınamadığı öğrenildi. Akşam eve dönemeyen genç Umitcan'ın ailesi durumu Polis'e bildirmesinin ardından yapılan araştırmalardan da sonuç çıkmadı.

KAMERA TAKİPLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Ailesi tarafından bir türlü ulaşılamayan lise öğrencisi Umutcan'ın yapılan kamera takiplerinde Umutcan Özen'in Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Özen'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülüyor. Özen'in Mardin AVM yakınlarında güvenlik kameralarında da tespit edildiği belirlendi.

Başına kötü bir şey gelmesinden endişe eden ailesi, yerini bilen veya görenlerin insanlık namına 155 polis imdat'a veya 0 544 509 41 33 numaralı telefonu arayarak yardımcı olmasını istedi.