Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup amirliklerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon kapsamında; 102,18 gr. esrar, 23,97 gr. bonzai, 102,78 gr. metamfetamin, 29,46 gr. kokain, 22,7 gr. skunk, 26,1 gr. eroin, 74 adet ecstasy, 96 adet sentetik ecza, 3 adet a4 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca, 19 adet fişek ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında; 12 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 43 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise gözaltına alındı.