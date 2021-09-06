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Giriş Tarihi: 6.9.2021 13:19

Uyuşturucu tacirleri ‘Thor’dan kaçamadı

SABAH
Uyuşturucu tacirleri ‘Thor’dan kaçamadı

Van'ın Edremit ilçesinde Narkotik Ekiplerince bir tırda narkotik köpeği Thor ile yapılan detaylı aramada 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Edremit İlçesinde bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Thor ile yapılan aramada 50 paket halinde 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Uyuşturucu tacirleri ‘Thor’dan kaçamadı
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