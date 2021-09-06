Vali Okulları denetledi, öğrencilerin isteklerini dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile okulları denetledi, öğrenci ve öğretmelerin isteklerini dinledi.

İl genelinde 186 okulda, 35 Bin 445 öğrenci ve 3 bin 377 öğretmen ilk ders zilinin çalmasının ardından okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte Kapullu Nafiz Kayalı İlkokulu ve Kapullu Ertuğrulgazi Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Vali Fuat Gürel, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Vali Fuat Gürel 1.5 sene sonra yüz yüze eğitimin başladığını belirterek "Bir buçuk seneden fazla bir süredir salgınla mücadele ediyoruz, salgın maalesef hala bitmiş değil. Ancak aşılama faaliyetlerimiz de bir taraftan devam ediyor, aşının da yaygınlaşması ile beraber salgının da hızının azalacağı ve bir nevi bağışıklık sistemimizin oluşacağı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bugün açılan eğitim öğretim hayatımız inşallah bir daha kapanmaz ve uzaktan eğitime geçmeyiz ancak bu süreç oldukça zorlu bir süreç, herkesin katkıda bulunması gereken bir süreç. Çocuklarımız uzun bir süredir okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldılar, uzaktan eğitim aldılar. Tabii ki faydası var ama çocukların beraber olması, sosyalleşmesi ve beraber bir kültür oluşturabilmesi hem de öğretmenlerinden birebir ders almaları çok daha faydalı ve çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bugün yüz yüze başladığımız eğitim öğretim yılı bir daha kapanmaz ama bunu devam ettirmek bizlerin elinde. Özellikle çocuklarımızın okullarda, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin kontrollünde belli kurallara uymaları, maske takılması, mesafeli durulması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi çok önemli.

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte ilk ders zilini çalmasının ardından Covid-19 önlemleriyle sınıflarına alınan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine girdi. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gürel, öğrencilere kitap hediye ederek her gün mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulunurken öğretmen ile öğrencilerle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.