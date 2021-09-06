Vebali İBB’nin boynuna

İstanbul
Büyükşehir ve Esenyurt
Belediyesi'nin ortak ihmalleri nedeniyle hayatını kaybeden sokak köpeğinin ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
, "Acı içinde can veren bu hayvanın vebali İBB ve Esenyurt Belediyesi
yetkililerinin üzerinedir" ifadelerini kullandı. Esenyurt'ta, İBB tarafından kısırlaştırma işleminin ardından sokağa atılan bir köpek, iç organları dışarı sarkmış halde vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İBB ve Esenyurt Belediyesi'ni arayan vatandaşlar yanıt alamayınca veterinere götürmüş ancak zavallı köpek kurtarılamamıştı. SABAH'ın skandal ölümü duyurmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, olayla ilgili basın açıklaması düzenledi. Köpeğin ölümünde İBB'nin ve Esenyurt Belediyesi'nin büyük ihmali bulunduğunu belirten Ak Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü
, "CHP'li Esenyurt Belediyesi, 26 Ağustos'ta sokak köpeğini kısırlaştırmak için İBB'ye teslim ediyor. İBB 27 Ağustos'ta kısırlaştırıp Esenyurt Belediyesi'ne teslim ediyor. Zavallı köpek en az 10 gün müşahede altında tutulması gerekirken sokağa atılıyor. Dikişleri patlayıp iç organları sarkan köpeği gören hayvanseverler, İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne bilgi veriyor, ancak hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Acı içinde can veren bu hayvanın vebali CHP'li İBB ve Esenyurt Belediyesi yetkililerin üzerindedir" ifadelerini kullandı. Süslü, "Adaların atları, Tepeören Bakımevi
'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir?" dedi.