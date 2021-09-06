Yer Balıkesir! Hem tedirgin oldular hem büyük ilgi gösterdiler





"O zaman silahı olmayan, fakat imanı ve inancı olan dericilerin, Yunanlıları korkutmak, kaçırmak ve bölgenin işgal altına alınmaması için yaptıkları bir mücadele. Derileri üstlerine giyerek, korkutucu vahşi bir hayvan görüntüsü verip, bölgeleri koruma altına almışlar. Bu sayede Yunanlıların, o bölgelere girmelerini uzun süre engellemiş ve bu sayede de Anadolu'da birliklerin toplanmasına, milis kuvvetlerinin silahlanıp güçlenmesine vesile olmuşlar. Biz de Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de, Tülütabakların anısına tören konvoyumuzda gösteri yapmalarına fırsat veriyoruz. Tarihi yaşatmak önemli. Bu Anadolu toprakları, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Herkes kendine göre bir mücadele verdi. Bize bu günleri emanet ettikleri için atalarımıza minnettarız."