11 köpek bahçesinde cansız bulunmuştu! O kadına 10 yıl hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, Meral T'nin evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı kaydedildi.
Yapılan aramada bakımı ihmal edilmiş ve uygun olmayan koşullarda 7 köpeğin bulunduğu belirtilen iddianamede, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı aktarıldı. Yapılan kazı çalışmasında 11 köpeğin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen iddianamede, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral T'nin '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos'ta tutuklandığı belirtildi.
SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İddianamede beyanına yer verilen Meral T, hayvanları çok sevdiğini, onlara kesinlikle eziyet etmediğini ileri sürdü. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını söyleyen Meral T, evinde 7 köpek ile bir kedisinin bulunduğunu, yeri geldiğinde onları tedavi ettiğine dair elinde belge bulunduğunu aktardı.
Bahçede ölüsü bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü söyleyen Meral T, diğer köpekleri ise gömmediğini iddia etti. Meral T, hayatını hayvanlara adadığını, suçsuz olduğunu söyledi.
10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hayvanlara eziyet ettiği ve kötü koşullarda tuttuğuna ilişkin tanık beyanları da bulunan iddianamede, sanık Meral T'nin, 11 'Evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 9 aydan 6 yıla, 'Evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Meral T'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında hazırlanan ilk dosya oldu.
YENİ KANUNLA HAYVANLARIN DAHA İYİ KORUNMASI AMAÇLANIYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı
Önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan 'Hayvanlara işkence yapmak', 'Acımasız ve zalimce muamelede bulunmak', 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak' ve 'Tecavüz etmek' fiilleri suç kapsamına alındı.
Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları da artırıldı. Yeni yasayla birlikte hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek, her türlü terk fiili ise yasaklandı.