11 köpek bahçesinde cansız bulunmuştu! O kadına 10 yıl hapis istendi





Önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan 'Hayvanlara işkence yapmak', 'Acımasız ve zalimce muamelede bulunmak', 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak' ve 'Tecavüz etmek' fiilleri suç kapsamına alındı.



Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları da artırıldı. Yeni yasayla birlikte hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek, her türlü terk fiili ise yasaklandı.



Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı