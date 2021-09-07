‘1.5 Adana’ yine ödülle döndü

ÇUKUROVA Üniversitesi'nin Adana'ya mal olmuş markası '1.5 Adana' isimli elektrikli aracı yine ödülleri topladı. Çukurova Elektromobil Takımı '1.5 Adana' adlı araçlarıyla TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
'nda yüzde 100 yerliliğinden dolayı Yerli Ürün Teşvik Ödülünü kazandı. Ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
tarafından da "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü" verildi. Takımını yalnız bırakmayarak yarışma boyunca yanlarında olan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel
, her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek şehrin adını tüm dünyaya duyuran Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı
'na Adanalı tüm kurum ve kuruluşların destek vereceğine inandığını söyledi. Tuncel, "Çukurova Üniversitesi'nden doğan 1.5 Adana, artık bir Adana markası konumuna geldi. TEKNOFEST
gibi önemli bir yarışmada dereceler alarak dikkatleri üzerine çeken bir markaya Adana'nın, Adanalıların sahip çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi.