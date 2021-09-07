17 yaşındaki Gamze’nin ölümünde hesap vakti! İstismar ettikleri ortaya çıkmasın diye öldürmüşlerdi

Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan ve Emre Eker 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
'ÇIĞLIK ATARAK ATLADI'
Gamze Açar'ın bir devremülk şirketinin iş ilanı için Rıza Doğan ile Whatsapp üzerinden iletişime geçtiği, saat ve mekanı buradan planlandığı tespit edildi. Gamze Açar ve şüphelilerin gece saat 02.00 sıralarında otele giriş yaptıkları belirlenirken, Açar'ın yüzünün gizlendiği belirlendi. Gamze Açar'ın çığlık atarak atladığını iddia eden Rıza Doğan ifadesinde, "Gece saatlerinde Gamze'yi aldım. Yolda alkol aldık.
İlerleyen saatlerde yakınlaştık. Bir anda durarak uyuşturucu krizine girdiğini söyledi. Ben numara yaptığını düşünerek ilgilenmedim. Tuhaf hareketler yapmaya başladı. O sırada bizimle aynı odada olan Emre'yi tuvalete götürdüm. Geldiğimde Gamze üzerini giyinmişti. Gamze salondaydı. Ben odaya geçtim. 15-20 dakika sonra balkon kapısı açıldı. Gamze çığlık atarak atladı" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Emre Demiral ise ifadesinde, "Ben sızmıştım, yaşananları görmedim" iddiasında bulunmuştu.
CİNSEL İSTİSMARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
İddianamede, Rıza Doğan'ın, Gamze Açar'ın iş başvurusunu değerlendirme bahanesiyle, kendisini patron olarak tanıttığı ve hileli hareketlerle güven oluşturduğu kaydedildi. Doğan'ın gece vakti Açar'ın başka bir yere gidemeyeceğini öngörerek gece saat 01.30 sıralarında Mustafa Emre Demiral, Emre Eker, Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen'in de içinde bulunduğu otelin odasına geldiği, diğer şüpheliler ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde Açar'a cebir kullanarak cinsel istismarda bulundukları kaydedildi. İddianamede, Gamze Açar'ın kıyafetlerinde ve tırnaklarında tespit edilen sanıklarla uyumlu DNA profillerinin, sanıklar tarafından Açar'a zorla cinsel istismarda bulunulduğuna ve genç kızın buna karşı koymak istediğine delil oluşturduğu belirtildi.
Sanıkların ifadelerinde Gamze Açar ile Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ıın bulunduğu odadan bağırış ve kavga sesine benzer bir ses geldiğini belirttikleri, şüpheliler kavganın ve Açar'ın intihar etmesinin uyuşturucu krizine girdiğinden kaynaklandığını söyleseler de; Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin raporunda Açar'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunmadığının tespit edildiği, şüpheli Rıza Doğan'ın telefon kayıtlarının incelenmesinde de şüphelinin Açar'a 'Esrar içer misin, içersen alalım' şeklinde teklifte bulunduğu belirlendi.
İddianamede ayrıca: şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde Rıza Doğan tarafından kandırılarak otele getirilen Gamze Açar'a zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulunarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak cinsel istismar suçlarını işledikleri, Açar'ın sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için Açar'ı öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla Açar'ı bulundukları odanın balkonundan aşağı atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Ankara Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Açar'ın ölümüyle ilgili Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanıklar Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.