17 yaşındaki Gamze’nin ölümünde hesap vakti! İstismar ettikleri ortaya çıkmasın diye öldürmüşlerdi





CİNSEL İSTİSMARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

İddianamede, Rıza Doğan'ın, Gamze Açar'ın iş başvurusunu değerlendirme bahanesiyle, kendisini patron olarak tanıttığı ve hileli hareketlerle güven oluşturduğu kaydedildi. Doğan'ın gece vakti Açar'ın başka bir yere gidemeyeceğini öngörerek gece saat 01.30 sıralarında Mustafa Emre Demiral, Emre Eker, Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen'in de içinde bulunduğu otelin odasına geldiği, diğer şüpheliler ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde Açar'a cebir kullanarak cinsel istismarda bulundukları kaydedildi. İddianamede, Gamze Açar'ın kıyafetlerinde ve tırnaklarında tespit edilen sanıklarla uyumlu DNA profillerinin, sanıklar tarafından Açar'a zorla cinsel istismarda bulunulduğuna ve genç kızın buna karşı koymak istediğine delil oluşturduğu belirtildi.