Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 mühendis ve 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler ise "Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilan şartları.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.