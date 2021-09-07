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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:42

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 26 personel alımı yapılacağını Adalet Bakanlığı duyurdu. Başvuru şartları ve ilanın detayları da kurum tarafından paylaşılırken KPSS’den 60 puan alınması şartı da aranıyor. Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı ile Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı şeklinde duyurulan Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilan detayları.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 mühendis ve 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler ise "Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilan şartları.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?
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