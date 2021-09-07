Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.