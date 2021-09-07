AK Partili Günaydın’dan 7 Eylül mesajı!

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde mesaj yayımladı. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutlar, selâmlarımı sunarım" dedi. Sosyal medyadan açıklamada bulunan AK Partili Günaydın, "7 Eylül güzide ilçemiz Torbalı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlu olsun. Kahramanmanlıklarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize minnettârız, mekânları cennet olsun. Tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutlar, selâmlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.