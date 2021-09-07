Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Günaydın'dan 7 Eylül mesajı!
Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:43

AK Partili Günaydın'dan 7 Eylül mesajı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AK Partili Günaydın’dan 7 Eylül mesajı!

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı'nın kurtuluş günü olan 7 Eylül nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde mesaj yayımladı. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutlar, selâmlarımı sunarım" dedi. Sosyal medyadan açıklamada bulunan AK Partili Günaydın, "7 Eylül güzide ilçemiz Torbalı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlu olsun. Kahramanmanlıklarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize minnettârız, mekânları cennet olsun. Tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutlar, selâmlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Günaydın'dan 7 Eylül mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA