Asiye İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Asiye Ne Demek?

Asiye, ülkemizde sık sık kullanılan kız çocuk isimlerinden bir tanesidir. Bu isim kökenini Arapça olan isyan kelimesinden almaktadır. Ayrıca bu ismin en çok bilinen anlamı ise "isyan eden" olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asiye ismi ülkemizde sıkça tercih edilen kız bebek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin anlamını anne ve baba adayları bebeklerine koyabilmek için araştırmaktadır. Asiye isminin 5 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar karşımıza "direk" , "sütun" , "acılı, kederli kadın" ve en çok bilinen anlamı ile "isyan eden" olarak çıkmaktadır. Köklere bakacak olursak; Asiye ismi ile isyan kelimesinin kökü aynıdır. Ayrıca bu isim Hz. Musa'yı Nil'den çıkarıp büyüten kişinin adı, yani Firavun'un eşinin adıdır.

ASİYE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asiye ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Asiye ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Fakat bu isim Hz. Musa'yı Nil'den çıkarıp büyüten kişinin adı, yani Firavun'un eşinin adıdır. Ancak bu ismin çocuklara verilmesi uygun değildir. Uygun olmamasının sebebi ise bu ismin anlamının arasında "isyan eden" anlamı olmasıdır.

ASİYE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Asiye ismini bebeklerine koymak isteyen anne ve baba adayları Asiye isminin kökenini merak etmektedir. Asiye isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASİYE NE DEMEK?

Asiye ismine sahip olan kişiler ve bebeklerine bu ismi koymak isteyen anne ve baba adayları bu ismin ne demek olduğunu merak etmektedirler. Asiye kelimesinin anlamları şu şekildedir: "İsyan eden" , "direk, sütun" ve "acılı, kederli kadın".