Avcılar’da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar'da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.