Ayasofya’yı oryantiring sporuyla keşfettiler

Temelinde bir doğa sporu olan oryantiringin ormanlarda ve arazilerde yapıldığını belirten İstanbul Oryantiring Spor Kulübü Başkanı Güven Solmaz, "Bir araziye yerleştirilmiş ve sizin haritanızda işaretli olan hedefleri o arazide en kısa sürede, sırayla bulmanızı gerektiren bir spor dalı. Harita okumak, araziyle o haritayı eşleştirmek fiziksel aktivitenin yanında zihinsel aktivite ve tecrübe gerektiriyor. Bugün burada da ormanda değil de şehir içinde hedeflerimiz bir sokak kesişiminde, bir anıtta ya da bir caminin kapısındaydı. Katılımcılar çok memnun kaldığını söyledi ve çok eğlendi" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEĞİ KAZANDIRIYOR

Ayrıca oryantiring sporunun çocuklar için çok önemli kazanımları olduğunu dile getiren Solmaz, "Bugünkü sosyal yaşamda çocuklarımızı tek başına hiçbir yere göndermeye cesaret edemiyoruz. Bizim bu spor dalında çocuklarımız ellerinde haritayla ormanda korkmadan basit parkurlar ve daha güvenli alanlarda rahatlıkla ilerleyebiliyorlar.

Bu sporda çocuklar iki boyutlu haritayı üç boyutlu araziyle eşleştirerek üç boyutlu düşünme yeteneği kazandırıyor. Rota seçimi yaparken en kısa olanı görmeyi ya da en uzununu seçtiklerinde sonuçlarına katlanmayı öğreniyorlar. Dikenli bir rota seçerse, batıp çıkarsa veya tırmanıp çok yorulursa 'bunu ben yaptım ve katlanırım' diyor. Sadece çocuklar için değil ileri yaşlardan da 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor" dedi.

PANDEMİDEN SONRA ORYANTİRİNGLE DOĞAYA KOŞ

Pandemi sürecinde evlerine kapanan insanlar için bu sporun çok önemli olduğuna dikkat çeken Solmaz, şöyle devam etti: "İnsanların doğaya çıkmaları ve gittikleri doğal ortamda ilerlemeleri, gezmeleri gerekiyor, bu spor da bunu sağlıyor. Bu sporu yapanlar ormanın derinliklerine kadar girerler, o güzellikleri görürler.

Sporun genel felsefesinin dışında sağlıkla ilgili, doğayla ilgili kazanımları da var. Ama maalesef çok görünürde değil, görünürlüğü yaratan da böyle şehir yarışları oluyor. Orada ilgi doğuyor ve sonra bu katılımcılar ormana geliyorlar. İstanbul Oryantiring Spor Kulübü (İOG) 2003 yılında kuruldu ve Türkiye'de yaklaşık 20 yıllık geçmişi var. Bizim İstanbul Oryantiring Spor Kulübü olarak eylül ayında okulların açılmasıyla sezonumuz başlıyor ve Haziran gibi kapanıyor.

Şu an tüm Türkiye'de bu spor yapılıyor. Bizim İstanbul'da bu sporun geliştirilmesine yönelik hizmetlerimiz tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayanıyor. Spor sadece takım sporlarından veya sadece endüstriyelleşmiş sporlardan ibaret değil. Bu sporların da insan gelişimine insanların doğayla etkileşimine çok büyük katkısı var."

ORYANTİRİNG BEYİN BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAR

Bu etkinliği Ayasofya'da yaparak hem burayı bir mekân olarak yaşamak hem de gençlerle Ayasofya'nın çevresini keşfetmeyi amaçladıklarını söyleyen TÜGVA Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Talha Sağlıklı, "Son yıllarda gençlerimiz çok hareketsizleşti. Onlara hareketli yaşam, spor, sağlıklı olmak gibi değerleri de aktarmak istedik.

Bunu da bizim değerlerimizden bir tanesi olan Ayasofya üzerinden gerçekleştirmek istedik ve bunu da en iyi oryantiring sporuyla yapabileceğimizi düşündük. Bu sporla birlikte keşfetmelerini ve macera yaşamalarını sağlarken bir yandan da sağlıklı olma gibi birçok kazanım yaşamalarını sağladık" şeklinde konuştu.

Bu yıl birincisi gerçekleştirilen etkinliği her sene farklı mekânlara taşıyarak yapmaya devam edeceklerini belirten Sağlıklı, şunları söyledi: "Bu sene şehir orynatiringiyle başlattık, daha sonra bunu orman etkinliklerine taşımak istiyoruz. İlerleyen yıllarda talebe göre bu etkinlikleri tüm Türkiye'de yapacağız. İnsanların geri dönüşleri de çok olumlu, herkesin ilk cümlesi çok eğlendikleri ve çok beğendikleri yönünde oluyor.

Bu spor beyin beden bütünlüğü açısından da son derece bütünleştirici ve hareketsizlik gençler için istemediğimiz bir durum. Vücudun kullanılmaması vücudun kötüye kullanılmasıdır diyoruz. Gençlerimizle bu tür aktivitelerde buluşmak istiyoruz.