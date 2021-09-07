Balayına giden çifti test ayırdı

Türkiye
'de aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı. Uygulamanın ilk gününde aşı sürecini tamamlamamış ve PCR testi olmayan yolcular uçak, tren ve otobüslere alınmadı. İstanbul Havalimanı Terminali'ne giriş yapan yolcuların, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. Aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Uçamayan yolcular ile görevliler arasında zaman zaman kısa tartışmalar yaşanırken, yolcular bilet değişiklik işlemleri için bilet satış bankolarına, PCR testi yaptırmak isteyen yolcular ise havalimanındaki test merkezine yönlendirildi. Daha önce muaf olan yabancı yolcular da uygulamaya dahil edildi.
ÖNCE TEST SONRA BALAYI
Eşi ile birlikte balayı için Nevşehir
'e gitmek üzere havalimanına gelen Güven Halisdemir ise ikinci doz aşı sürecini tamamlamadığı için uçağa binemedi. Halisdemir, "Dün evlendik. Eşimi gönderdim. Birinci dozu olmuş ikinci dozu olmamıştım. Eşim ikisini de olduğu için uçtu. PCR testi istediler. Bu olmadan uçamıyoruz" dedi. Halisdemir, havalimanında PCR testini yaptırıp bir sonraki uçakla eşinin yanına gitti.
Tatil yerine karantinaya
Tatil için Marmaris
'e gidecek olan ancak uçamayan Güven Karadağ, "İkinci aşımı olmadığım için PCR testi istediler. Uçuşumuzu bir ileriki uçuşa aldılar. PCR testimizi yaptıracağız. Pozitif çıkarsa yapacak bir şey yok. Tatil yerine karantinaya eve döneceğiz" dedi. Bodrum
'a gidecek olan Seher Öztürk, "Ben ilk doz aşımı oldum. İkinci doz için henüz zamanı gelmedi. PCR gerekiyormuş. Bilet değişikliği yapacağız. PCR testini bekliyoruz" diye konuştu.
THY'DEN ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ
Türk Hava Yolları
(THY
) bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanındığını açıkladı. THY'den yapılan açıklamada 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcuların ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabileceği, bilet değişikliği işlemlerinin THY satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabileceği belirtildi.