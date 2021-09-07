Barbaros Şansal hapis cezası aldı!

Daha öncede "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", suçlarından yargılanarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hakaret edince davalık oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları inceleme altına alınan modacının paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyetini düşürücü ifadeler kullanıldığı tespit edildi.



DAVA AÇILDI



İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili tarafından şikayet dilekçesi verildiği, şüpheli Barboros Şansal'ın müvekkilinin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakaret, saldırı ve iftira da bulunduğundan şikayet olması üzerine soruşturma başlatığıldığı belirtildi. Şüphelinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden 1 Aralık 2017 tarihinde video paylaşarak hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Şansal hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CEZA ALDI



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Daha önce benzer suçlardan ceza aldığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hükmün ertelenmesi maddeleri uygulanmadı.