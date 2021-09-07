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Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:22

Barbaros Şansal hapis cezası aldı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Barbaros Şansal hapis cezası aldı!

Sık sık toplumu ve siyasileri aşağılamasıyla gündeme gelen modacı Barbaros Şansal yine bir skandal ile mahkemelik olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Şansal hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davada karar çıktı. Mahkeme, 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Daha öncede "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", suçlarından yargılanarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hakaret edince davalık oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları inceleme altına alınan modacının paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyetini düşürücü ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

DAVA AÇILDI

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili tarafından şikayet dilekçesi verildiği, şüpheli Barboros Şansal'ın müvekkilinin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakaret, saldırı ve iftira da bulunduğundan şikayet olması üzerine soruşturma başlatığıldığı belirtildi. Şüphelinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden 1 Aralık 2017 tarihinde video paylaşarak hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Şansal hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CEZA ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Daha önce benzer suçlardan ceza aldığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hükmün ertelenmesi maddeleri uygulanmadı.

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Barbaros Şansal hapis cezası aldı!
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