Bartın’da balıklar kıyıya vurdu, vatandaşlar kovayla denize koştu

BİR KİŞİ 2 SAATTE 40 KİLOYA YAKIN BALIK TOPLADI

Uzun yıllar denizcilik yapan Ramazan Şen ise, "Havanın birden soğuması ve poyraz esmesiyle beraber balık derinde daha soğuk olduğu için sığ sulara, kumlara doğru gelip kendini dışarıya attı yani. Bir nevi de şoklanmış oldu. O yüzden. İki akşamdır poyraz esiyor, havada serin olduğu için deniz tekrar balık aynı mesafede devam ediyor yani. Genelde aynı saatlerde oluyor. Ortalama ben iki kovamı doldurdum. 40 kiloya yakın balık yaptım yani iki saatte. Çok nadir görünen bir şey. Sorduğumuzda 20 yılda bir olduğu söyleniyor. Bu sene bize nasip oldu. Vatandaşlar da balığa doymuş olacak inşallah" diye konuştu. Sahilden kovalar dolusu balık toplayan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, birçok vatandaşın da sahil kıyısındaki balık nöbeti devam etti.