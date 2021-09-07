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Giriş Tarihi: 7.9.2021 10:00

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA
Bilecik’te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Osmaneli Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarladan evine doğru giden Abdullah Turan (64) idaresindeki 11 SE 570 plakalı traktör, Adliye köyü Erikli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Turan, devrilen traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Osmaneli Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cansız bedeni, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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