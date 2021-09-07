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Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:17

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerde pek çok çeşitlilik yer alacak. HD Smart televizyon, Türk kahvesi makinesi, mini çaydanlık, uydu alıcılı televizyon, yanmaz yapışmaz ürünler, bitki çayı süzgeci gibi ürünler bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde yer alıyor. Bu başlık altından; BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli fiyatları ve çeşitleri ile raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta; plastik tekli servis gereçleri, hamur porsiyonlayıcı, metal dikdörtgen tepsi, kurulama bezi, borcam tepsi, sofra bezi gibi ürünler yer alıyor. Aynı zamanda hem teknolojik hem de elektronik ürünlerin yer aldığı BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7-10 EYLÜL 2021

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BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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