BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli fiyatları ve çeşitleri ile raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta; plastik tekli servis gereçleri, hamur porsiyonlayıcı, metal dikdörtgen tepsi, kurulama bezi, borcam tepsi, sofra bezi gibi ürünler yer alıyor. Aynı zamanda hem teknolojik hem de elektronik ürünlerin yer aldığı BİM 7-10 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.