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Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:12

‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasına büyük destek

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasına büyük destek

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Bir Kitap, Bir Umut' sloganıyla 31 Mayıs'ta Türkiye genelinde başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası tamamlandı. Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına vatandaşlar ve yayınevleri yoğun ilgi gösterdi.

"TÜM KİTAP DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap bağış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya destek verenlere teşekkür ederken, emeği geçenleri de kutladı. Bakan Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Bir kitap, bir umut' diyerek ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm kitap dostlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyada emeği geçen personelimizi, yargı mensuplarını kutluyorum."

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Kampanya süresince Türkiye genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı. Adalet Bakanı Gül'ün de Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri bağışladığı kampanyaya vatandaşlar da kargoyla kitap göndererek de destek oldu.

Bağışlanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek.

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‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasına büyük destek
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