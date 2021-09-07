Bodrum’da elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başında poşetle bulunmuştu! Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

EVE KİMSENİN GİRMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İncelemeler sonucu, Kristina'nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı. Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska'nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina'nın intihar ettiği ortaya çıktı.