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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:57

Bursa'da akılalmaz olay! Ablasına kızınca olanlar oldu...

İHA
Bursa’da akılalmaz olay! Ablasına kızınca olanlar oldu...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.



Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelip, burada çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., bir süre sonra ayrıldı.

Erkan A., yaklaşık 10 dakika sonra kullandığı 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten gelip, eczaneye girdi. Eczanenin camları kırılırken, müşterller ile çalışanlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'da akılalmaz olay! Ablasına kızınca olanlar oldu...
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