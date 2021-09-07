Cinayet zanlısı 4 gün sonra ölü bulundu

Daha önce amcaoğlu ve eniştesi olan Şehmus Polent'i öldürme suçundan 14 yıl yattığı cezaevinden şartlı tahliye edilen Abdulkadir Polent, 4 gün önce tartıştığı eşi Neriman Polent'i da öldürerek kayıplara karışmıştı.



Güvenlik güçleri tarafından bulunması için özel ekip kurulan ve 4 gündür aranan cinayet hükümlüsü Abdulkadir Polent, silahla vurulmuş halde bulundu.



Bugün sabah saatlerinde bir akrabası tarafından köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Ormancık yakınlarındaki Arabiyê denilen mezrada bulunan Polent'in cesedinin yanında bir tabancanın bulunduğu öğrenildi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Polent'in cesedi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İşlemlerin ardından Polent'in cenazesi köy mezarlığında defnedilecek.



Olay ile ilgili inceleme sürüyor.



