Çocuklarına ’Yürüyüşe gidiyoruz’ diyerek ayrıldılar! 9 saat sonra böyle bulundular! AFAD polise teslim etti...



F.İ. ve A.D., 5 Eylül günü saat 14.00 sıralarında define aramak için Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumuna gitti. 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını da götüren ikili, otomobilin içinde kek ve meyve suyu bırakıp, çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek, uçuruma indi. Çocuklarına 'Yürüyüşe gidiyoruz' diyen 2 arkadaş, uçurumun zemininde bir süre kazı yaptıktan sonra herhangi bir şey bulamadı. Geri dönmek isteyen F.İ. ve A.D., uçuruma indikleri yolu bulamadı. Kaybolan 2 kişi, 9 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD ekipleri, ihbar üzerine geldikleri uçurum kenarında otomobildeki çocuklara ulaştı.