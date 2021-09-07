Diyarbakır’da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı tam 45 dolar...

GRAMI 45 DOLAR

Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi. Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara'ya daha sonra farklı şehirlere 8'şer gram olarak gönderdim." dedi.