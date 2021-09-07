Eda İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Eda TDK Sözlükte Ne Demek?

Eda ismi, hem kolay söylenmesi hem de sade ve güzel anlamlı olması sebebi ile bebeklere sıkça konulan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkar ve anlamı "nazlı, cilveli" olarak bilinir.

EDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız çocukları için sade ve güzel isimlerden bir tanesi de Eda ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sade ve güzel ismin 4 tane bilinen anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: "herhangi bir görevi yerine getirmek, bir işi bitirmek" , "nazlı ve cilveli davranış biçimi", "caka satmak" ve son anlam olarak da "ödünç ya da borç alınan bir şeyi geri ödemek" şeklindedir.

EDA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Eda ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almamasıdır. Eda ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde pek çok yerde yer almaktadır. Bu isim Kur'an içerisinde; Bakara Suresi 178. Ayette , Meryem Suresi 59. Ayette yer almaktadır. Eda, Kur'an- ı Kerim içerisinde kelime olarak geçmektedir, bir isim olarak geçmemektedir. Eda kelimesinin isim olarak kullanılmasında ise dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

EDA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Eda isminin kökeni bu isim hakkında merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eda isminin kökeni ise karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Arap toplumlar ile karşılaşmalar ve kaynaşmalar sonucu bu isim dilimize geçmiştir.

EDA NE DEMEKTİR?

Eda ismi kız çocuklara sık sık konulan isimler arasında yer alır. Bu isim hem sade olması hem de söylenişinin güzel olması nedeni ile tercih edilmektedir. Bu ismin anlamı ise merak konusudur. Eda kelimesinin 4 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar "herhangi bir görevi yerine getirmek, bir işi bitirmek" , "nazlı ve cilveli davranış biçimi", "caka satmak" ve son anlam olarak da "ödünç ya da borç alınan bir şeyi geri ödemek" şeklindedir.