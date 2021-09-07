En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu? 7 Eylül Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel liste her gün ve anlık olarak yayınlanırken son dönemde Ege Denizi'nde ve çevresinde yaşanan büyük ve küçük çaplı sarsıntılardan ötürü "En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesi 7 Eylül Salı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.07 12:21:58 37.7120 26.9235 5.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 12:20:05 37.6632 26.9538 8.9 -.- 1.5 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 12:10:53 36.9658 28.9062 3.6 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.09.07 11:50:00 36.2640 26.9818 7.1 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.09.07 11:23:32 35.8113 31.1527 11.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 11:05:10 37.6597 26.9590 7.9 -.- 1.9 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 11:03:49 37.7057 26.9172 16.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 10:30:24 37.6867 26.9538 9.4 -.- 2.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 10:04:51 36.1798 27.3313 8.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 09:32:50 36.4155 27.2643 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 09:20:18 38.2590 38.6508 5.2 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.09.07 08:59:33 36.2985 27.0692 9.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 06:34:27 36.3090 31.8055 92.5 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 06:03:05 35.3185 25.6805 28.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 05:43:20 36.2987 27.1928 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 05:30:03 36.6165 37.5932 15.6 -.- 2.1 -.- ASAGIBEYLERBEYI-ELBEYLI (KILIS) İlksel
2021.09.07 05:03:44 36.4263 27.0232 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 05:01:15 45.1870 24.0843 5.4 -.- 3.4 -.- ROMANYA İlksel
2021.09.07 03:19:24 36.7018 27.6105 13.0 -.- 1.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.09.07 02:31:43 36.3132 27.0460 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 01:55:30 36.3953 27.1573 19.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 00:38:25 37.9142 26.9193 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 00:37:05 36.3615 27.0693 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 00:32:45 36.2910 27.1152 11.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
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