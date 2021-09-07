En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu? 7 Eylül Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel liste her gün ve anlık olarak yayınlanırken son dönemde Ege Denizi'nde ve çevresinde yaşanan büyük ve küçük çaplı sarsıntılardan ötürü "En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesi 7 Eylül Salı.