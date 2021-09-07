Engelli hayvanlara sıcacık bir yuva verdi

Bazı insanların, Pet Shop'lardan para vererek almış oldukları hayvanları bile sorumluluk alamayarak bakmayıp sokağa attığı günümüzde, Ece Keklik isimli genç kız, hepsi engelli olan 3 kedi ve 1 köpeğe sıcacık bir yuvada tüm sevgisini vererek bakıyor.

Günümüzde bazı insanlar Pet Shop'lardan para vererek satın aldıkları hayvanların sorumluluğunu alamayıp sokaklara atarken, bazıları da daha ağır sorumluluklar alarak, onlara sıcak ve sevgi dolu bir yuva sunuyor. O içi sevgi dolu insanlardan birisi de Kocaeli'nde Yaşayan Çevre Mühendisliği Mezunu Ece Keklik. Yalnız olarak yaşadığı evinde engelli olan 3 kedi ve 1 köpeğe bakıyor. Bakmakla kalmayıp evindeki her şeyi onların daha rahat bir ortamda yaşaması için ayarlıyor.

"KÖPEĞİ SAHİPLENMEK İÇİN ÇADIR KURDUM"

Çocukluğundan bu yana hayvanları çok seven ve üniversiteye başlamadan önce sokakta bulduğu engelli bir köpeğe bakarak tedavi ettiren, sonrasında ise sahiplendirmek için uğraşan ancak bunda başarılı olamayınca kendisi sahiplenen Keklik, " Ailem bana köpeğe evde bakmam konusunda izin vermedi. Bende biraz inatlaştım. 1 ay boyunca çadır kurdum ve arkadaşlarımda kaldım. Sonunda babam ikna oldu ve okula başlayacağım için bir ev tuttu. Bende sahiplendiremediğim köpeğim Frida'ya yalnız olarak yaşadığım evde bakmaya başladım. İlk engelli hayvanımı bu şekilde sahiplendim"

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Bakmak için engelli hayvanları sahiplenmesi hakkında konuşan Keklik, "Ben bakmak için engelli hayvanları tercih ediyorum, Çünkü hayvanları gerçekten çok seviyorum. Herkes hayvan sahiplenebilir. Ama engelli hayvan sahiplenmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Zaten bunun sorumluluğunu alamayacak insanlar da sahiplenmesin. Benim buna imkânım varken onları sahiplenmeyi tercih ettim. Çünkü onların bize diğerlerinden daha çok ihtiyacı var. Yine, ilk sahiplendiğim kedim Oreo'nunda sokakta yaşaması imkânsızdı. Onu bulduğumda çok çaresizdi. Gözleri rahatsızdı ve aylarca gözüne mikrop bulaşmasın diye özel odada baktım. Ancak gözlerini kurtaramadık. Onun gözleri alındıktan ve tedavi süreci bittikten sonra daha fazla emek vermem gerekti. Birkaç ayda ona evin her yerini kendim öğrettim. Evde hiçbir eşyanın yerini değiştiremem. Ona öğrettiğim gibi kalması gerekiyor. Taşındığım zaman bunların hepsini baştan yapıyorum. Tekrar evin yerini öğretiyorum. Eşyaları tanıtıyorum. Bu süreci atlattıktan sonra bir problem kalmıyor. Ama o süreçte ona özel ilgili göstermek zorundasınız. Eğer bu sorumluluğu alamayacaksanız. Gerçekten sahiplenmeyin"

"ÇOK EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Evde baktığı 3 bacaklı kedisi Zoro'dan da bahseden Ece Keklik, "Onunlayken çok fazla problem yaşamıyorum sadece bir kedim daha olduğu için onun peşine takılıp onun yaptıklarını yapmak istiyor. Örneğin bacakları sağlam olan kedim bir yere tırmanıyor bu sefer o da tırmanmak istiyor ama düşüyor. Duyma engeli bulunan Sütlaç'ın bakımı diğerlerine göre daha kolay oluyor. Hiçbir zorluğu yok sadece anlaşamıyorsunuz. çünkü sizi duymuyor. Normalde kediler elektrik süpürgesinden korkar ama o sesini duymadığı için korkmuyor. Onunla çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" dedi.

"SOKAKTA ÖLMEK ÜZERYDİ"

En büyük zorluğu köpeği Frida'da yaşadığını söyleyen Keklik, "Onu sokakta ölmek üzereyken kurtardım. Biri bacağını ezmiş ve bırakıp gitmişti. Topal kaldı ama şuan sağlıklı 4 yıldır benimle birlikte. Onun zorluğu ise insanların bilmeden yargılamaları. Sürekli ayağına ne oldu bakamamışlar köpeğe, ayağına bir şey takılmış gibi bilmeden eleştirilerde bulunuyorlar. Ve sokakta acıyarak bakıyorlar. Ona acıyarak bakılması beni sinirlendiriyor. Aynı sorunu bacağı ampute edilmiş kedimde de yaşıyorum. Bazı insanlar onlara iğrenerek bakıyor. Sevmiyor. Bunun sebebi güzel görünmemeleri, oysa onlar çok güzel varlıklar. Her şeyi hissediyorlar. Onunla yaşarken engelli insanların da ne gibi zorluklar ile karşılaştığını da fark ettim. Bana çok şey öğretti" dedi.

"HAYVANSEVERLERE DESTEK OLUNMALI"

Son olarak evcil hayvanların maddi masrafları ile ilgili bilgi veren Ece Keklik, "Maalesef dolar arttıkça fiyatlarda artıyor. Bir paket mama 125 tl 3 kedi ayda bir paket mama yiyorlar. Bir paket Köpek maması ise 300 lira civarında. Aynı zamanda kumları var. Hepsinin kumları da 320 lira tutuyor. Yani toplamda 700 lirayı buluyor. Tabi ki ben birkaç hayvan besliyorum ayrıca maddi durumum olduğu için bunu karşılayabiliyorum. Ama her insanın gücü yok. İyi niyetli insanların önünü açmak için hayvan besleyenlere destek olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İYİ NİYETLİ İNSANLARIMIZ VAR"

Engelli hayvanlarının veteriner masraflarına da değinen Keklik, "Ayda en az 80 lira gidiyor. Bazen ilaçları oluyor.. Ben özellikle bu konuyla ilgili insanlara yardımcı olunmasını istiyorum. Hayvanların hastane masraflarını karşılamamız için destek çıkılmalı ya da bir kurumun bu gibi şeyleri üstelenmesini isterdim. Çünkü iyi niyetli insanlarımız var. Bu tarz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım edilebilir" şeklinde konuştu.