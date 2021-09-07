Erzurum’da katliam gibi kaza! İki otomobil 40 koyunun arasına daldı, korkunç görüntüler...

"SON SÜRAT GELİYORLARDI, LEVHALARA UYMUYORLAR"



Sürü Sahibi Fırat Sağlam "Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak da son sür'at geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri iki tarafta da levha var ama adamlar yinede son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu buna yetkililerin bir çözüm getirmesi lazım insanlar levhalara uymuyorlar" dedi.

Sağlam'ın toplam 200 koyunu bulunduğu 45'inin iki gün önce kamyon çarpması sonucu telef olduğu, bu gün de otomobillerin çarpması sonucu 40 koyunun telef olduğu belirtildi.