Esenyurt’ta 2 kadına dehşeti yaşatan saldırganlar kamerada

YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI.

Olay sonrası kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların Mustafa D., Fırat Ç, Mustafa G. ve Sercan Y. olduğunu tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda Mustafa D. ile Fırat Ç., yakalandı. Saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa G. ile Sercan Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.