Eşini 28 yerinden bıçaklayan sanık: Eşimi muz dilimlediğim bıçakla bıçaklamış olabilirim

Duruşmadaki savunmasında Mehmet Üner, "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ev aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü, hakaret etti. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim. Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Üner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.