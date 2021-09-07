Eski eşinin boğazını kesmeden önceki Google aramaları kan dondurdu! Mahkemede pişkin savunma: Beni incitiyorsunuz...

'MAHKEME ÇOK GÜZEL BİR KARAR ALDI'

Duruşma sonunda mağdur ailenin avukatlığını da üstlenen 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları açıklama yaptı. Avukat Yağmur Burçin Sayın, bugün mahkemede çok güzel bir karar aldıklarını belirterek, "Savcının mütalaası da aynı şekildeydi. Kesinlikle indirim sebebi uygulanmadı. Sanığın vermiş olduğu mektup kan dondurucuydu. Kadın cinayetleri için güzel ve emsal bir karar. Yargının tecelli ettiği bugün açıktır. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Avukat Yaren Erdem ise sanığın cinayetten önce ayetlerle ilgili araştırmalar yaptığına dikkat çekerek, "Sanığın olay yerine daha önceden keşiflere gittiğini gördük. Mahkemenin verdiği kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" diye konuştu.