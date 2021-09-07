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Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:43 Son Güncelleme: 7.9.2021 12:45

FETÖ'cü Hakim ve Savcılara soruları dağıtmışlar! 12 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cü Hakim ve Savcılara soruları dağıtmışlar! 12 gözaltı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan 20 eski hakim ve savcı ile soruları dağıtan 5 şüphelinin aralarında bulunduğu 25 kişiye yönelik Ankara merkezli 18 ilde düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2011 yılı hakim savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine, sınav sorularını alarak hakim savcı olan 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişinin aralarında bulunduğu 25 FETÖ üyesini tespit etti. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ'cü Hakim ve Savcılara soruları dağıtmışlar! 12 gözaltı
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