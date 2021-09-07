Firari 2 hükümlü yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "Gece vakti hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper F. isimli kişi yakalanarak Beşikdüzü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, ayrıca Hayrat ilçesinde yapılan kontrol ve denetimlerde yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Kadir B. isimli kişinin yakalandığı ifade edildi.