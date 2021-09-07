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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Genç anne canına kıydı

İHA
Genç anne canına kıydı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi tabancayla canına kıydı. Mahmut Çelebi mahallesinde yalnız yaşayan Şükran Ç.'den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genç kadının evine geldi. Kapıyı ve zili çalan ekipler, son olarak evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı. Genç kadının cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen genç kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.
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Genç anne canına kıydı
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