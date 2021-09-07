Gözyaşları ile anlatıp aşı olun çağırısında bulundu

Kocaelispor teknik direktörü olan 62 yaşındaki Mustafa Akçay, geçtiğimiz Nisan ayında yeni tip koronavirüse yakalandı. Uzun süre tedavi gören tanınmış teknik adam, o dönemde yaşadıklarını anlatarak, kimsenin kendisi ile aynı şeyleri yaşamamasını dileyerek, herkese aşı olun çağırısında bulundu.

3 AY SÜREN TEDAVİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, geçtiğimiz Nisan ayında rahatsızlanarak yaptırmış olduğu test sonucunun pozitif çıkması üzerine yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrendi. Tedavisine ilk başta hastalığa yakalandığı yer olan Kocaeli'de ardından da solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle Trabzon'da bir hastanede devam edilen Akçay, yaklaşık 3 ay süren oldukça zorlu tedavi süreci yaşadı.

İLAÇ KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Koronavirüsü yenerek tekrar yeşil sahalara dönen teknik direktör Akçay, tedavisi süresince yaşadıklarını aklına gelince gözleri doluyor. O süreci her anlattığında gözyaşlarını tutamıyor. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle, akciğerlerinde ciddi oranda tutulum meydana gelen Akçay, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine bağlı tedavi gördü. Ayrıca hala ilaç kullanmaya ve nefes egzersizlerine devam ediyor.

YOĞUN BAKIMA ALDILAR

Yaşadığı anları anlatırken tekrar tekrar o acıları yaşadığını belirten Mustafa Akçay, "Nisan ayında Kahramanmaraşspor deplasmanındaki maçın ardından kente döndüğümüzde kendimi fazlasıyla yorgun hissettim. Trabzon'dan bir doktor arkadaşımın telefonunun ardından hastaneye gitmeye karar verdim. Hastaneye gitmek istemedim çünkü kendimi hasta olduğum ve hastaneye gitmem gerektiği gerçeğiyle yüzleştiremedim. Doktor arkadaşımın, 'Entübeye doğru gidiyorsun, hemen hastaneye git' tavsiyesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurdum. Hastaneye gider gitmez beni hemen yoğun bakım özellikli odaya aldılar. Orada 1 ay kaldım" dedi.

ALLAH'INIZI SEVERSENİZ AŞI OLUN

Yaşadıklarının olağanüstü zor bir durum olduğunu belirten Akçay, "ECMO makinesine girdim. Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım. İnsan hiç arzu etmediği bir duruma düşüyor. Korku dolu anlardı benim için. Gerçekten kendimi hissetmiyordum. Lütfen herkes aşı olsun. Şimdi aşı olmayarak bu hastalığı tekrar bulaştırırsanız bana yazık değil mi? Şimdi üçüncü kez hastaneye mi yatayım? Allah'ınızı severseniz aşınızı olun. Başka insanlara bunları yaşatma hakkını nereden alıyorsun?" diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.