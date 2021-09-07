Güvenlik kamerasından tespit edildi yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Z.K'nin iş yerinden 30 tablet, K.S'nin evinden 2 telefon, O.D'nin iş yerinden cep telefonu, kol saati ve üzerinde pırlanta taşı olan 16 altın yüzüğün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.