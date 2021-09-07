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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:40

Güvenlik kamerasından tespit edildi yakalandı

BEKİR COŞKUN
Güvenlik kamerasından tespit edildi yakalandı

Mersin'de 3 farklı adresten ziynet eşyası, cep telefonu, tablet ve saat çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsız yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Z.K'nin iş yerinden 30 tablet, K.S'nin evinden 2 telefon, O.D'nin iş yerinden cep telefonu, kol saati ve üzerinde pırlanta taşı olan 16 altın yüzüğün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın gerçekleştirildiği 3 adrese yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı yapanın E.E. olduğunu tespit etti.

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edililerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis tarafından bulunan çalıntı eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, O.D'nin iş yerinden ve K.S'nin evinden hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Güvenlik kamerasından tespit edildi yakalandı
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