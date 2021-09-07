Hem şifaya hem yeni sahiplerine kavuştular

Antalya
'da günlerce devam eden orman yangınlarında zarar gören birçok hayvan, gönüllüler sayesinde hem sağlığına hem de yeni sahiplerine kavuştu. Yangından etkilenen hayvanlar için Manavgat
'ta sahra hastanesi ve tam teşekküllü hastane oluşturuldu. Pati Koruyucuları Antalya Koordinasyon Lideri Nisa Türkkan
, "Bölgeden çok sayıda sincap
, keçi, koyun, inek, kedi, köpek, kaplumbağa kurtardık. Oldukça mutlular. İstanbul
'dan da sahiplenmek isteyenler oldu. Muhteşem bir iş çıkardık" dedi. Manavgat Sokak Hayvanları Barınağı
veterineri Zafer Erkan
ise "Yaklaşık 4 bin vakaya müdahale edildi, yüzde 70'i sağlığına kavuştu" diye konuştu. AA