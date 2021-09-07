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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Hemzemin geçitteki faciada ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Hemzemin geçitteki faciada ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi
Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında vefat eden Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde Ergene ilçesi Velimeşe mahallesinde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2'si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy'du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise, kaza yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti.
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Hemzemin geçitteki faciada ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi
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