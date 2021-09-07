Hüseyin İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Hüseyin TDK Sözlükte Ne Demek?

Hz. Muhammed'in torunun ismi olması sebebi ile Hüseyin ismi çocuklara sık sık konulan bir isimdir. Bu ismin dini manası bulunsa da Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaz. Bu ismin anlamı "Küçük sevgili" olarak karşımıza çıkar ve bu ismin kökeni Arapça'dır.

HÜSEYİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hüseyin ismi Türkiye'de sıkça kullanılan erkek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin çok sık karşımıza çıkmasının sebepleri arasında bu ismin anlamının güzelliği de bulunmaktadır. Bu sık sık tercih edilen ismin anlamları şu şekildedir: "hür ve özgür olan kişi", "küçük ve güzel sevgili" , "koşarak git ve al" ve "ruh ve madde güzelliği". Ayrıca bu isim Hz. Ali'nin oğlunun, Resulü Ekrem (SAV)'ın torununun adıdır.

HÜSEYİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Hüseyin ismi hakkında, Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı merak edilen konulardan bir tanesidir. Hüseyin ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin dini bir değeri bulunmaktadır. Bu isim Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin oğlunun ismidir. Bu nedenle sık sık tercih edilen bir isimdir.

HÜSEYİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hüseyin ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de Hüseyin ismini kökenidir. Bu ismin kökeni ise Arapça'ya dayanmaktadır. Bu isim Türkçemize ise Arap toplumları ile Türk toplumlarının kaynaşması ile geçmiştir.

HÜSEYİN NE DEMEK?

Hüseyin ismi ülkemizde erkek çocukları için sıkça tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu isim Hz. Muhammed (sav)'ın torununun ismi olduğu için de sıkça tercih edilmektedir. Hüseyin isminin sözlük anlamı ise karşımıza "küçük sevgili" olarak çıkmaktadır. Bu isim genellikle "sevilen kişi, küçük kişi" olarak çıkar.