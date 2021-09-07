İkiz damatlara ikiz gelin

Adıyamanlı Koparal ailesinin 10 çocuklarından ikisi olan 28 yaşındaki Abuzer ve Gaffari Koparal isimli ikizler, akrabaları olan Nurgül
ve Nursel Tepe
(21) isimli ikizlerle düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Belediye Başkanı olarak ilk defa böyle bir nikâha şahit olduklarını dile getiren Adıyaman
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
, "Bu akşam nikahlarını kıydığımız tek yumurta ikizleri Abuzer ve Gaffari Koparal kardeşler ile Nursel ve Nurgül Tepe
kardeşlere sağlıklı, mutlu, aile olma bilincinde bir hayat diliyorum" dedi. Çifte mutluluğa şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar
ise, "Allah hayırlı uğurlu eylesin, her iki ailemizi tebrik ediyor, genç çiftlerimizi ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.
'RABBİM İKİZ NASİP ETSİN'
Çok mutlu olduklarını ifade eden damatlardan Abuzer Koparal, "Rabbim herkesin gönlüne göre versin, bizlere de ikiz evlatlar nasip eylesin. Düğünümüze katılarak bizleri onurlandıran sayın valimize, belediye başkanımıza ve bütün davetlilere teşekkür ediyorum" dedi. Gelin Nursel Tepe de konuşmasında, "İkiz olarak dünyaya geldik. Kısmet oldu ve Rabbim karşımıza bizim gibi ikiz kardeşler çıkardı. Şu an kardeşimle birlikte en güzel duyguları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.